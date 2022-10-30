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    Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Bursa'da meydana gelen olayda, eğlence mekanından çıktıktan sonra sokakta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • 30.10.2022 - 04:45
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 04:46
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    Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, eğlence mekanından çıkan iki grup arasında cadde üzerinde tartışma çıktı.

    Bıçakla yaralandılar

    Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz isimleri belirlenemeyen şahıslar, Salih Y.(25) ile Muammer B.(24)'yi bıçakla yaraladılar.

    Bursa da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı #1

    Şüpheliler aranıyor

    İHA'nın haberine göre, yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Polis şüphelileri arıyor.

    Bursa da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı #2

    Bursa da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı #3


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