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- Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga
Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga
Trafikte iki grup arasında çıkan levye ve satırlı kavga, bölgeden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- DHA
- 26.06.2020 - 17:51
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB), trafikte iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede levye ve satırlı kavgaya dönüştü.
ARACIN CAMINI KIRDILAR
Büyüyen kavgada taraflardan biri, karşı tarafın kamyonetinin camını kırarken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, taraflar ekipler gelmeden olay yerinden uzaklaştı.
Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Bursa'da, levye ve satırlı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi