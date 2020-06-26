Dolar
6.8553
-0.0102%
Euro
7.6833
-0.126%
Altın
1756.59
-0.3912%
Borsa
114619.47
0.4209%
G. Altın
386.844
-0.5%
Bitcoin
63025.53
-2.0537%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga

    Trafikte iki grup arasında çıkan levye ve satırlı kavga, bölgeden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 17:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga #1

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB), trafikte iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede levye ve satırlı kavgaya dönüştü.

    ARACIN CAMINI KIRDILAR

    Büyüyen kavgada taraflardan biri, karşı tarafın kamyonetinin camını kırarken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, taraflar ekipler gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

    Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Bursa'da, levye ve satırlı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

    Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga #2

    Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga #3

    Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga #4

    Bursa'da iki grup arasında levyeli kavga #5

    Görüş Bildir