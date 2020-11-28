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    Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

    İki taraf arasında çıkan çatışma sonucu 3 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 28.11.2020 - 17:07
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 17:49
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    Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde, araçlarıyla seyir halindeyken karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

    Gökhan E. ve Ahmet E., araçlarından aldıkları tabancayla karşı gruba ateş açarken, akraba oldukları öğrenilen Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. yaralandı. Elmas Ç. ise darbedildi.

    Öte yandan, taraftarlara ait olduğu tespit edilen iki araca da çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, Gökhan E. ve Ahmet E.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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