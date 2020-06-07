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    Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

    4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerleri ve otomobillere kurşun isabet etti.
    • AA
    • 07.06.2020 - 09:07
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    Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

    4 YARALI

    İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bazı otomobillere de kurşun isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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