İHA
Bursa'da iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir alışveriş merkezi önünde yol üzerinde karşılaşan taraflar, sözlü tartışmaya başladı.
İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.
Tekme, yumruk... Ne ararsan var!
Kavga sırasında, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaşların amatör kamerasına yansırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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