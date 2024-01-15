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Bursa'da iki grup birbirini fena dövdü!

Bursa'da iki grup birbirini fena dövdü! İki grup arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.