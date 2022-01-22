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Bursa'da iki hırsız 30 bin liralık sigarayı çalıp, kayıplara karıştı

Bursa'da iki hırsız 30 bin liralık sigarayı çalıp, kayıplara karıştı

Bir kuruyemiş dükkanına giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lirayı bulan sigarayı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.