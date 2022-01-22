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- Bursa'da iki hırsız 30 bin liralık sigarayı çalıp, kayıplara karıştı
Bursa'da iki hırsız 30 bin liralık sigarayı çalıp, kayıplara karıştı
Bir kuruyemiş dükkanına giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lirayı bulan sigarayı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
- İHA
- 22.01.2022 - 09:33
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bulunan bir kuruyemiş dükkanına sabaha karşı gelen hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra kapıyı açıp içeri girdi.
Tezgâhın üstünde bulunan sigaraları kasaya dolduran hırsızlar, daha sonra ortadan kayboldu.
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İKİSİNİN DE EŞKALİ BELİRLENDİ
Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi, hırsız girdiğini fark ederek polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri iki hırsızı arıyor.
Hırsızların çaldığı sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lirayı bulduğu öğrenildi.
Bursa'da hırsızlar, 30 bin liralık sigarayı çalıp kayıplara karıştı VİDEO