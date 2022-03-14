Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı

Yol kenarında duran çöp konteynerini geldiği kamyonetle çalan sürücü ve yanındaki kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntüler Bursa’dan…

Seyir halindeki bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarındaki çöp konteynerini görünce yavaşladı.

Aracını park haline getiren sürücü, yanındaki kişi ile birlikte indi.

ÇALIP, RAHAT RAHAT GİTTİLER

Gözlerine kestirdikleri çöp konteynerini sürükleyerek kamyonete yerleştiren ikili, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi araca binip yola koyuldu.

Rahat tavırlarıyla ‘pes’ dedirten konteyner hırsızları, anbean kameraya yansıdı.