Petrol
108
-4.14%
Euro
16.19
0.35%
Dolar
14.76
-0.06%
Altın
930.20
-1.18%
Borsa
2088
1.67%
Bitcoin
579.696
0.27%
BTXN Coin
38.48
-2.21%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı

    Yol kenarında duran çöp konteynerini geldiği kamyonetle çalan sürücü ve yanındaki kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı

    Görüntüler Bursa’dan…

    Seyir halindeki bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarındaki çöp konteynerini görünce yavaşladı.

    Aracını park haline getiren sürücü, yanındaki kişi ile birlikte indi.

    ÇALIP, RAHAT RAHAT GİTTİLER

    Gözlerine kestirdikleri çöp konteynerini sürükleyerek kamyonete yerleştiren ikili, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi araca binip yola koyuldu.

    Rahat tavırlarıyla ‘pes’ dedirten konteyner hırsızları, anbean kameraya yansıdı.

    Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı #1

    Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı #2

    Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Ozan Tufan
    Futbol

    Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Ozan Tufan

    Arafta Sorular'a katılan Hafız Murat'tan Saba makamında ezan
    Medya

    Arafta Sorular'a katılan Hafız Murat'tan Saba makamında ezan

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir