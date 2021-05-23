Bursa'da yaşayan Berkay D., kardeşiyle 50 TL için kavga ederken, araya giren kardeşinin arkadaşı vuruldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Berkay D., kardeşi Ferdi D.'den 50 TL borç istedi. Kardeşinin parayı vermemesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARINA ATEŞ ETTİ

Ferdi D.'nin arkadaşları, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Berkay D., belinden çıkardığı tabancayla kardeşinin arkadaşlarına 5 kez ateş etti. Merminin sol bacağına isabet ettiği Kürşat Teber, yaralandı.

Bursa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu ViDEO

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Teber kanlar içinde kalırken, Berkay D., kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Teber, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

"BUNUN UMUDU YOK"

Teber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan Berkay D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyleyen Ferdi D., "Bunun umudu falan yok, bu eceline susamış. Biri bir yerde ağabeyimi vurur böyle giderse" diye konuştu.