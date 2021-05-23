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- Bursa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu
Bursa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu
- DHA
- 23.05.2021 - 11:50
- Güncelleme : 23.05.2021 - 12:48
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Berkay D., kardeşi Ferdi D.'den 50 TL borç istedi. Kardeşinin parayı vermemesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
ARKADAŞLARINA ATEŞ ETTİ
Ferdi D.'nin arkadaşları, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Berkay D., belinden çıkardığı tabancayla kardeşinin arkadaşlarına 5 kez ateş etti. Merminin sol bacağına isabet ettiği Kürşat Teber, yaralandı.
Bursa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu ViDEO
VURDUKTAN SONRA KAÇTI
Teber kanlar içinde kalırken, Berkay D., kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Teber, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
"BUNUN UMUDU YOK"
Teber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan Berkay D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyleyen Ferdi D., "Bunun umudu falan yok, bu eceline susamış. Biri bir yerde ağabeyimi vurur böyle giderse" diye konuştu.