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    Bursa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu

    Bursa'da yaşayan Berkay D., kardeşiyle 50 TL için kavga ederken, araya giren kardeşinin arkadaşı vuruldu.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 12:48
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    Bursa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Berkay D., kardeşi Ferdi D.'den 50 TL borç istedi. Kardeşinin parayı vermemesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞLARINA ATEŞ ETTİ

    Ferdi D.'nin arkadaşları, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Berkay D., belinden çıkardığı tabancayla kardeşinin arkadaşlarına 5 kez ateş etti. Merminin sol bacağına isabet ettiği Kürşat Teber, yaralandı.

    Bursa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu ViDEO

    Bursa da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu #1

    VURDUKTAN SONRA KAÇTI

    Teber kanlar içinde kalırken, Berkay D., kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı Teber, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Bursa da iki kardeş arasında çıkan kavgada vuruldu #2

    "BUNUN UMUDU YOK"

    Teber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan Berkay D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyleyen Ferdi D., "Bunun umudu falan yok, bu eceline susamış. Biri bir yerde ağabeyimi vurur böyle giderse" diye konuştu.

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