Bursa'da iki kişinin ölümden döndüğü feci kaza

Bursa'da iki kişinin ölümden döndüğü feci kaza

Bursa'da nakliye aracına çarpan kamyonun görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı.

Bursa’nın İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şembel Sokağı üzerine meydana gelen olayda nakliye işi yapan Selim O., kamyonuyla sokakta bulunan bir iş yerine koltuk takımlarını getirdi.

Dükkan önüne kamyoneti park eden sürücü, çalışanlarla birlikte koltuk takımlarını boşaltmaya başladı.

İKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada Osmanbey Caddesi'nden gelen başka bir kamyon, hızla yük indirilen kamyona çarptı. Şiddetli çarpma sonucu kamyon sürücü ile iş yerinde çalışan bir işçi ölümden döndü.

Kaza sonrası sesi duyanlar dışarıya fırladı. Çalışanlar ve vatandaşlar yere düşenlerin yardımına koştu. Kazaya yol açan sürücü ise arabasından inerek çarptığı arabaya ardından kendi arabasına baktı.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Sürücü, kazadan 4 dakika sonra diğer araç sürücüsüne telefon numarasını vererek kayıplara karıştı. Kazanın ardından 3 gün geçmesine rağmen halen sürücüye ulaşılamadığı öğrenildi.











