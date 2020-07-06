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    Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı

    Taş ve sopaların kullanıldığı komşu aileler arasındaki kavgada 2’si kadın 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 09:31
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    Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı #1

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 2 komşu aile arasında 'çöp' tartışması yaşandı. Ailelerden biri diğerine "Çöplerini neden buraya attın?" diyerek tepki gösterdi.

    Bunun üzerine ise tartışma yerini kavgaya bıraktı.

    3 YARALI

    İki ailenin erkek, kadın ve çocukları birbirlerine saldırmaya başladı. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 2’si kadın, 3 kişi yaralandı.

    Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, komşu ailelere müdahale ederek ayırdı. Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, iki aile arasına set kurdu.

    Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı #2

    5 KİŞİYE GÖZALTI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişiyi ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

    Polis ekipleri de olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı #3

    Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı #4

    Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı #5

    Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı #6

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