Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı

Bursa'da, iki aile arasında çöp kavgası: 3 yaralı

En Son Haber

Taş ve sopaların kullanıldığı komşu aileler arasındaki kavgada 2’si kadın 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 2 komşu aile arasında 'çöp' tartışması yaşandı. Ailelerden biri diğerine "Çöplerini neden buraya attın?" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine ise tartışma yerini kavgaya bıraktı.

3 YARALI

İki ailenin erkek, kadın ve çocukları birbirlerine saldırmaya başladı. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 2’si kadın, 3 kişi yaralandı.

Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, komşu ailelere müdahale ederek ayırdı. Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, iki aile arasına set kurdu.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişiyi ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri de olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.