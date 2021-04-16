Bursa'da iki kuryenin çarpışma anı

Bursa’da moto kuryelerin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü orada bırakıp kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, iş yerine gitmek için hareket eden kurye Yavuz Akarsu, yan yoldan çıkan motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kurye motorundan uçarak beton zemine çakıldı. Kazanın etkisiyle Akarsu’nun bacağı 3 yerinden kırıldı.

YARDIM ETMEDEN KAÇTI

Kuryenin yerde kıvrandığını gören diğer kurye motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar kaçan sürücüyü yakalamak için koştu ama yakalayamadı.

"YÜZDE ELLİ ELLİ SUÇLU BULUNMUŞUZ"

Kirada oturduğunu kazadan dolayı ayağının kırılması sebebiyle 4-5 ay çalışamayacağını ifade eden Yavuz Akarsu, "Yolda ilerlerken yan yoldan çıkan ve "dur" tabelası olmasına rağmen durmayan diğer bir kuryeyle çarpıştım. Çarpışmanın etkisiyle beton zemine çakıldım. Ayağım 3 yerinden kırıldı. Ben yerde acı içinde kıvranırken, diğer motorcu arkasına bile bakmadan kaçmış, ben yokken tutanak tutulmuş. Kazada yüzde elli elli suçlu bulunmuşuz. Kazada sürücü olarak başka biri yazılmış, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kazadan sonra beni kimse arayıp sormadı" dedi.















