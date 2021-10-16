Bursa’da iki motosikletinin tehlikeli oyunu

İki motosikletinin ilginç anları trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansırken, ikilinin birbirini ayakla ittirdiği görüldü.

Bursa’da iki motosikletli trafikte kazaya davet çıkardı.

Ana yol üzerinde bir motosikletlinin, diğer motosikletliyi ayağıyla ittirdiği anlar başka bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi.

Arkadaş olduğu tahmin edilen sürücüler, trafikte bir süre ilerledi.

Trafiği tehlikeye sokan iki motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.