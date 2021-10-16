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    Bursa’da iki motosikletinin tehlikeli oyunu

    İki motosikletinin ilginç anları trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansırken, ikilinin birbirini ayakla ittirdiği görüldü.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 09:25
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    Bursa’da iki motosikletinin tehlikeli oyunu

    Bursa’da iki motosikletli trafikte kazaya davet çıkardı.

    Ana yol üzerinde bir motosikletlinin, diğer motosikletliyi ayağıyla ittirdiği anlar başka bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi.

    Arkadaş olduğu tahmin edilen sürücüler, trafikte bir süre ilerledi.

    Trafiği tehlikeye sokan iki motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

    Bursa’da iki motosikletinin tehlikeli oyunu #1

    Bursa’da iki motosikletinin tehlikeli oyunu #2

    Bursa’da iki motosikletinin tehlikeli oyunu #3

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