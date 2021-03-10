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- Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışan iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 10.03.2021 - 18:36
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Millet Mahallesi Yunusemre Kavşağı'nda iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Raif A.'nın kullandığı otomobil ile Murat C.'nin idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
9 YARALI
Kazada iki araçta da bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahaleyi olay yerinde yaparken bazıları ise ambulansla Çekirge ve Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.