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    Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    Kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışan iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 18:36
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    Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Millet Mahallesi Yunusemre Kavşağı'nda iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Raif A.'nın kullandığı otomobil ile Murat C.'nin idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    9 YARALI

    Kazada iki araçta da bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahaleyi olay yerinde yaparken bazıları ise ambulansla Çekirge ve Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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