Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışan iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Millet Mahallesi Yunusemre Kavşağı'nda iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Raif A.'nın kullandığı otomobil ile Murat C.'nin idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

9 YARALI

Kazada iki araçta da bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahaleyi olay yerinde yaparken bazıları ise ambulansla Çekirge ve Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.