İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde seyir halinde olan sürücü Sefa Can B. (19) yönetimindeki motosiklet, sokaktan çıkan Ali B. (50) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, karşı yönden gelen Fatih A.'nın (42) kullandığı otomobilin altına girdi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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