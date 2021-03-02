- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da ikiz kardeşler tiner içti
Bursa'da ikiz kardeşler tiner içti
Evde buldukları şişedeki tineri için 3 yaşındaki Suriye uyruklu ikizler, hastanede tedavi altına alındı.
- DHA
- 02.03.2021 - 18:01
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Suriye uyruklu ailenin ikiz erkek çocukları Nasir Şeyh A. ve Rafif Şeyh A., evde oynadı.
Oyun esnasında ikiz kardeşler, buldukları şişe içindeki tineri içti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Bir süre sonra fenalaşan ikizler, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müşahede altına alınan ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.