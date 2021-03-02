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    Bursa'da ikiz kardeşler tiner içti

    Evde buldukları şişedeki tineri için 3 yaşındaki Suriye uyruklu ikizler, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 18:01
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    Bursa'da ikiz kardeşler tiner içti

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Suriye uyruklu ailenin ikiz erkek çocukları Nasir Şeyh A. ve Rafif Şeyh A., evde oynadı.

    Oyun esnasında ikiz kardeşler, buldukları şişe içindeki tineri içti.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Bir süre sonra fenalaşan ikizler, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Müşahede altına alınan ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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    Bursa da ikiz kardeşler tiner içti #2

    Bursa da ikiz kardeşler tiner içti #3

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