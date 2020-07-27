Bursa'da ikizlerden biri gölette boğuldu

Serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki ikizlerden biri boğularak hayatını kaybetti. Diğer ikizini ise vatandaşlar son anda kurtardı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ortaokul öğrencileri olan 11 yaşındaki ikizler Hüseyin ve Ali Yavuz öğretmenleri ile birlikte Kocayayla’ya pikniğe gittiler.

Arkadaşları S.Ü.(11), M.Y.(10) ve öğretmenleri olan M.A.(38) ile birlikte piknik alanından ayrılan ikizler, 500 metre mesafede bulunan Devlet Su İşlerine ait sulama barajına serinlemek için girdi.

KARDEŞİ SUDA KAYBOLUNCA KURTARMAK İSTEDİ

Hüseyin Yavuz, yüzerken birden suya batıp kayboldu. Kardeşini kurtarmak isteyen Ali Yavuz boğulma tehlikesi geçirince arkadaşları tarafından kurtarıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU ANCAK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD, Deniz polisi, NAK İtfaiye personeli, Keles İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme Timi’nden oluşan 45 kişilik ekip küçük çocuğu gölette aradı. Hüseyin Yavuz’un cansız bedeni saat 21:00 sıralarında bulunup sudan çıkarıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Küçük çocuğun fenalık geçiren yakınları jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yavuz’un cesedi Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma kriminal ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Yavuz’un bugün Keles Sorgun köyünde toprağa verileceği öğrenildi.





















