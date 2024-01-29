Bursa'da imalathanede yangın... Alevler tüm iş yerini sardı! Bir imalathanede elektrik panosundan çıktığı düşünülen yangın, iş yerinin yanında bulunan ve çok sayıda hayvanın yer aldığı ahıra sıçramadan söndürüldü.

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi...

Yalova Yolu Süpürgelik mevkiinde yer alan bir imalathanede, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İş yerinin kapalı olduğu esnada imalathanenin içinden dumanlar yükselmesi üzerine durumu fark eden bekçi, itfaiye ekiplerine bildirdi.

İş yerinin elektrik panosundan çıktığı düşünülen yangın hızla büyürken, yangına Orhangazi ve Gemlik’ten gelen itfaiye ekipleri 1 saat boyunca müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ahıra sıçramadan söndürüldü

Yangın nedeniyle iş yerinin hemen yanında bulunan ve içinde çok sayıda küçükbaş hayvanın yer aldığı alana sıçramaması için ekipler büyük mücadele verdi.

Yangına yakın alanda bulunan samanlar, iş yeri sahipleri tarafından bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken polis ve itfaiye ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)