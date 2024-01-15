İHA
Bursa'da bir şahıs, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ne geldi...
Henüz ismi öğrenilemeyen ve gece saatlerinde mahalleye gelen şahıs, gözüne kestirdiği bir evi kundakladı.
Rahat tavırlarıyla evi kundaklayan ve kaçan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İtfaiye müdahale etti
Kundakladığı ev kısa sürede alev alırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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