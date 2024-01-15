Bursa'da inanılmaz anlar! Gözüne kestirdiği evi kundakladı... Evi kundaklayan şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yansırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da bir şahıs, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ne geldi...

Henüz ismi öğrenilemeyen ve gece saatlerinde mahalleye gelen şahıs, gözüne kestirdiği bir evi kundakladı.

Rahat tavırlarıyla evi kundaklayan ve kaçan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye müdahale etti

Kundakladığı ev kısa sürede alev alırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)