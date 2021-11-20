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- Bursa'da inşaat inceleyen adama beton mikseri çarptı
Bursa'da inşaat inceleyen adama beton mikseri çarptı
Yapımı süren inşaatı incelemeye gittiği sırada beton mikserinin hortumunun kendisine çarpmasıyla inşaattan düşen adam yaralı kurtuldu.
- İHA
- 20.11.2021 - 17:50
Bursa'nın İnegöl İlçesindeki Fatih mahallesi Öğüt Sokak'ta bulunan 3 katlı inşaatta çalışma sürdürülürken kaza yaşandı.
61 yaşındaki Haydar Keleş, yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti.
İnşaatın birinci katına bina sahibine manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı.
4 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.