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    Bursa'da inşaat inceleyen adama beton mikseri çarptı

    Yapımı süren inşaatı incelemeye gittiği sırada beton mikserinin hortumunun kendisine çarpmasıyla inşaattan düşen adam yaralı kurtuldu.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 17:50
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    Bursa'da inşaat inceleyen adama beton mikseri çarptı

    Bursa'nın İnegöl İlçesindeki Fatih mahallesi Öğüt Sokak'ta bulunan 3 katlı inşaatta çalışma sürdürülürken kaza yaşandı.

    61 yaşındaki Haydar Keleş, yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti.

    İnşaatın birinci katına bina sahibine manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı.

    4 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

    Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

    Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da inşaat inceleyen adama beton mikseri çarptı #1

    Bursa da inşaat inceleyen adama beton mikseri çarptı #2

    Bursa da inşaat inceleyen adama beton mikseri çarptı #3

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