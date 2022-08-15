Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4136
0.07%
Dolar
17.9415
0.05%
Altın
1.038
-0.04%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
439.544
-0.23%
BTXN Coin
6.43
-1.83%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Bursa'da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı

    İnşaat işçileri arasında duş sırası nedeniyle çıkan; mala, muşta, bıçak ve sopalı kavgada, 1'i çocuk işçi 6 kişi yaralandı.
    • 15.08.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 01:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi arasında, duş sırası nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma; inşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

    6 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada çocuk işçi Yunus B. (13) ile Yusuf Baran (21), İbrahim Baran (29), İbrahim Sağlam (25), Vural Sağlam (28) ve Volkan Can (22) yaralandı.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Bursa'da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı VİDEO

    Bursa da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı #1

    Yaralı çocuğun durumu ağır

    Çevik kuvvet ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan Yusuf Baran’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    5 kişi gözaltında

    DHA'nın haberine göre; kavgaya karıştığı tespit edilen İsmail B. (22), Hüseyin S. (23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı #2

    Bursa da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı #3

    Bursa da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı #4

    Bursa da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı #5

    Bursa da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı #6


    İlginizi Çekebilir

    Ermenistan'da havai fişek patlaması: 1 ölü 20 yaralı
    Dünya

    Ermenistan'da havai fişek patlaması: 1 ölü 20 yaralı

    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı
    3. Sayfa

    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir