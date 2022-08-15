İnşaat işçileri arasında duş sırası nedeniyle çıkan; mala, muşta, bıçak ve sopalı kavgada, 1'i çocuk işçi 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi arasında, duş sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma; inşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

6 yaralı hastaneye kaldırıldı

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada çocuk işçi Yunus B. (13) ile Yusuf Baran (21), İbrahim Baran (29), İbrahim Sağlam (25), Vural Sağlam (28) ve Volkan Can (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da inşaat işçilerinin duş sırası kavgası: 6 yaralı VİDEO

Yaralı çocuğun durumu ağır

Çevik kuvvet ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan Yusuf Baran’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

5 kişi gözaltında

DHA'nın haberine göre; kavgaya karıştığı tespit edilen İsmail B. (22), Hüseyin S. (23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

















