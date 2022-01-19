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    Bursa'da inşaattan demir çalan adamın savunması pes dedirtti

    Eskişehir ilinden kiraladıkları araçla Bursa'ya gelip inşaattan demir çalan 2 şahıs yakalandı. Aralarından bir kişinin "Ekmek parası ağabey" demesi herkesi şaşırttı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 03:06
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 03:23
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    Bursa'da inşaattan demir çalan adamın savunması pes dedirtti

    Bursa Ertuğrulgazi mahallesinde  gece saat 01.00 sıralarında bir inşaatta hırsızlık yaşandı.

    İNŞAATTAN DEMİR ÇALDILAR

    Erkan U.(36) ve Erkan D.(37), Eskişehir ilinden kiraladıkları otomobil ile İnegöl'e geldiler. Ertuğrulgazi mahallesinde yapımı devam eden inşaata giren 2 şahıs, çaldıkları demirleri aracın arka koltuğuna yüklediler.

    YAKALANDILAR

    İnşaatta çalışan işçiler şüphelileri fark ederek polise bildirdiler. Şahıslar kaçmaya başladılar. Aracı bırakıp yaya olarak kaçan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandılar.

    Bursa da inşaattan demir çalan adamın savunması pes dedirtti #1

    "EKMEK PARASI AĞABEY"

    Polis ekiplerinin, "Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna, şüphelilerden Erkan U., "Çalış çabala, elde yok. Ekmek parası ağabey. Yok işte." şeklinde cevap vermesi şaşırttı. 2 şüpheli de gözaltına alındı.

    Bursa da inşaattan demir çalan adamın savunması pes dedirtti #2

    Bursa da inşaattan demir çalan adamın savunması pes dedirtti #3

    Bursa da inşaattan demir çalan adamın savunması pes dedirtti #4

    Bursa da inşaattan demir çalan adamın savunması pes dedirtti #5


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