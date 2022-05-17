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    Bursa'da İrem Özdemir'i öldüren zanlıya 25 yıl hapis istemi

    Polisten kaçarken 24 yaşındaki mimar İrem Özdemir'e çarparak ölümüne neden olan zanlı İsmail Kuşaslan'ın tutuklu yargılandığı davada savcı, zanlının 25 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.
    • 17.05.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 13:38
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    Bursa'da İrem Özdemir'i öldüren zanlıya 25 yıl hapis istemi

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz yıl eylül ayında İzmir Yolu Caddesi üzerinde polis ekiplerinden, kaçmakta olan otomobil sürücüsü İsmail Kuşaslan'a dur ihtarında bulunuldu.

    Şüpheli dur ihtarına aldırış etmeyerek kaçarken, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e çarptı. Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Tedavisinin ardından tutuklandı

    Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Kuşaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bugün Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Kuşalan, olayda yaşamını yitiren Özdemir'in ağabeyi avukat Ahmet Özdemir ile sanığın avukatı katıldı.

    Olay yerinde keşif istedi

    Önceki savunmalarını tekrar eden sanık İsmail Kuşaslan, olay yerinde eksik tespit yapıldığını ileri sürerek, keşif yapılabileceğini dile getirdi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, kontrolsüz şekilde kullandığı araçla İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olduğunu söyleyerek, 'olası kastla adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis ile cezalandırılmasını istedi. Avukat Özdemir ise mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, sanığın 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

    Duruşma ertelendi

    DHA'nın haberine göre; mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ek süre tanınmasına, tanık Ünsal Bilici hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

    Bursa da İrem Özdemir i öldüren zanlıya 25 yıl hapis istemi #1

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