Bir iş adamının el ve ayaklarını bağlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasbeden şahısların o anları güvenlik kamerasına yansırken, polisin başlattığı soruşturma sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan hazır yemek firmasında işçilerin paydos etmesi üzerine ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından darbedildi.

Darbedilmesinin ardından elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hâle getirildi.

Üç şüpheli ofisteki dolapları ve kasayı kurcaladıktan sonra, içeride bulunan 12 bin dolar ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

İŞ ADAMININ EL VE AYAKLARI ÇÖZÜLDÜ

Elleri ve ayakları bağlı iş yeri sahibi, kendisini dışarı atarak çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın yardımıyla iş adamının elleri ve ayakları çözüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.





İŞ YERİNDE ÇALIŞANLARIN İFADELERİ ALINDI

Gasp Büro, Cinayet Büro ve Osmangazi Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameraları tek tek inceleme altına alındı. İş yerinde çalışanlar tekrar geri çağrılarak ifadeleri alındı. Ekipler güvenlik kameralarından eşkâlini belirlediği 3 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Bursa'da iş adamının elini ayağını bağlayıp parasını gabettiler VİDEO











GASBETTİREN KİŞİ, ÇALIŞANI ÇIKTI

Olayın ardından harekete geçen ekipler çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin eşgalini belirleyen ekipler aracında iş verene ait olduğunu belirledi.





3 KİŞİ, İFADELERİ DOĞRULTUSUNDA SAKLANDIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Çevrede araştırma başlatan ekipler olayın azmettiricisi olduğunu belirlediği çalışanı iş verenin aracının içerisinde olay yerine tekrar kontrol amaçlı gelip ortamı incelerken yakaladı. Gasp olayını gerçekleştiren 3 kişiyi ise ifade doğrultusunda saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce 1 ay boyunca en çok paranın ne zaman geldiğini ve nerede gizlendiğini gözlemlediği ve sonrasında beraberindeki 3 kişiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





GASP ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne hafif ticarî araçla gelen ve yüzlerinde tıbbî yüz maskesi bulunan iki kişi, içeri girip kısa süre sonra tekrar dışarı çıkıyor. Diğer bir açıda ise, iş adamı elleri ve ayakları bağlı vaziyette kendisini dışarı atarak yardım istiyor. Bir esnaf ellerindeki ve ayaklarındaki bantları kesiyor.