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    Bursa'da iş görüşmesine çağırdığı kişileri soydu

    İş görüşmesine çağırdığı 5 kişinin para ve telefonlarını çalan şahıs, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 14:25
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    Bursa'da iş görüşmesine çağırdığı kişileri soydu

    Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok vatandaşı iş görüşmesi bahanesi ile soyan kişi hakkında çalışma başlattı.

    İnsanları iş görüşmesine çağırıp, cep telefonları ve paralarını çalan kişiyi yakalamak üzere harekete geçen ekipler, görüşmeye katılan ve telefonlarıyla, paralarının çalındığını öne süren mağdurlarla görüşüp, takibe başladı.

    PARALARINI ALIP KAÇIYORMUŞ

    Şüphelinin, ev taşıma ve benzeri günlük yapılan işler için yanına çağırdığı 5 kişinin, telefonlarını ve paralarını alarak kaçtığı öğrenildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan çalışmanın ardından şüphelinin 39 yaşındaki Z.K. olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa'da iş görüşmesine çağırdığı kişileri soydu #1

    Bursa'da iş görüşmesine çağırdığı kişileri soydu #2

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