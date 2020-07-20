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    Bursa'da iş hanından cüzdan çalıp kaçtı

    Çenesinin altında maskeyle girdiği iş hanında, görevlinin çekmeceye bıraktığı cüzdan ile gözlükleri çalan şüpheli, güvenlik kamerası ile görüntülendi.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 11:59
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    Bursa'da iş hanından cüzdan çalıp kaçtı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde bulunan hanında çalışan Hüseyin Noyan, cüzdanı ile gözlüklerini çekmeceye bırakıp lavobaya gitti.

    Bu sırada iş hanına gelerek görevlinin çekmecesine yönelen hırsızi, cüzdan ile gözlükleri alıp olay yerinden kaçtı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Lavabodan döndükten sonra cüzdanı ile gözlüklerinin olmadığını fark eden Noyan, güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlık olayının yaşandığını anladı.

    Polise şikayetçi olan Noyan'ın cüzdanında bin lira olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı.

    Bursa'da iş hanından cüzdan çalıp kaçtı

    Bursa'da iş hanından cüzdan çalıp kaçtı #1

    Bursa'da iş hanından cüzdan çalıp kaçtı #2

    Bursa'da iş hanından cüzdan çalıp kaçtı #3

    Bursa'da iş hanından cüzdan çalıp kaçtı #4

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