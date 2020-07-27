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    Bursa'da iş ilanıyla dolandırıcılık

    Kendisini avukat olarak tanıtıp, hukuk bürosunda çalıştırılmak üzere internette eleman ilanı vererek, iş başvurusunda bulunan 10 kadını yaklaşık 30 bin lira dolandıran şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 10:14
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    Bursa'da iş ilanıyla dolandırıcılık

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kendini avukat olarak tanıtan 26 yaşındaki Ümit K., hukuk bürosunda kadın yönetici asistanı ve sekreter olarak çalıştırmak üzere bazı internet sitelerine eleman alımı ilanı verdi.

    ÖNCE İŞ GÖRÜŞMESİ SONRA GÖNÜL MESELESİ

    Bu yöntemle, internet sitesine bıraktığı telefon numarasına geri dönüş yapan kadınlarla iş vaadiyle tanışıp ardından gönül ilişkisi kurmaya çalışan Ümit K., 10 kadından 30 bin lira değerinde altın ve nakit para alarak dolandırdı.

    KADINLARDAN BİRİ ŞÜPHELENDİ

    İş başvurusu yapmak isteyen kadınlardan biri, Ümit K.'den şüphelenip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'yi gözaltına aldı.

    Bursa'da iş ilanıyla dolandırıcılık #1

    8 SUÇ DOSYASI, 3 YIL HAPİS CEZASI VAR

    Ümit K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin, yapılan sorgulamasında 8 ayrı suçtan dosyası bulunduğu, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ümit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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