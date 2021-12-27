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- Bursa'da iş insanı, nişanından 2 saat sonra hayatını kaybetti
Bursa'da iş insanı, nişanından 2 saat sonra hayatını kaybetti
İznik ilçesinde nişan töreni gerçekleşen iş insanı, dönüş yolunda geçirdiği kazada araçta bulunan 2 kişiyle birlikte can verdi.
- İHA
- 27.12.2021 - 10:46
- Güncelleme : 27.12.2021 - 11:07
Bursa'nın İznik ilçesinde nişanlanan iş insanı Mehmet Fatih Sönmez, nişanının ardınan Gemlik istikametine seyrederken kaza geçirdi.
Saat 23.00 sularında 16 AGC 699 plakalı otomobil ile 16 JMK 82 plakalı otomobil çarpıştı.
ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ
Çarpışma sonucu ise nişanından dönen Mehmet Fatih Sönmez, araçta bulunan kardeşi Ömer Faruk Dönmez ve akrabaları İsmail Köse yaşamını yitirdi.
NİŞANINDAN 2 SAAT SONRA CAN VERDİ
Nişandan 2 saat sonra yaşanan feci kazada can veren Mehmet Fatih Sönmez’in, Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezlerinin sahibi olduğu öğrenildi.