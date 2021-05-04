İş yerinde çalıştığı sırada caraskalın kopması sonucu 5. kattan düşen 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi’ndeki bir iş yerinde çalışan 23 yaşındaki C.K., yük asansörünün bağlı olduğu caraskalın kopması sonucu 5. kattan aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yere çakılan C.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, C.K.'nin yaşadığı talihsiz kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'da iş kazası: 5'inci kattan düşüp öldü