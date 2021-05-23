Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
313.000
0.71%
EXEN Coin
41.05
-0.19%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Bursa'da iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti

    Bursa'da maden ocağında çalışan ve geçirdiği iş kazası sonucu yaralanan operatör Fuat Güle, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde maden ocağında çalışan Fuat Güle, çalıştığı vincin düşen zincirinin altında kaldı.

    ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

    Güle, vincin boşalan zincirinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları Güle’nin yardımına koştu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat Güle, Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Burada tedavisi yapılan Güle durumu ağır olduğu için Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tedavi altına alınan Fuat Güle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fuat Güle’nin cenazesinin Yenişehir Yolören Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir