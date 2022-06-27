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- Bursa'da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu
Bursa'da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu
Mobilya iskelethanesine giren şahıs, toplam 30 bin lira değerinde malzeme çaldı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
- 27.06.2022 - 17:14
- Güncelleme : 27.06.2022 - 18:06
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi 23'ncü Metal Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya iskelethanesine bahçe duvarından atlayarak giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.
Ne bulduysa çuvala doldurdu
İHA’nın haberine göre; toplam 30 bin TL değerindeki kesim motoru, mobilya tabancaları, matkap, degobaj makinesini çuvala dolduran şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu VİDEO