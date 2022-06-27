Petrol
111.49
2.19%
Euro
17.5206
-1.72%
Dolar
16.5386
-2.05%
Altın
969.58
-2.27%
Borsa
2529
-0.97%
Bitcoin
349.034
-3.37%
BTXN Coin
7.08
2.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Bursa'da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu

    Mobilya iskelethanesine giren şahıs, toplam 30 bin lira değerinde malzeme çaldı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 27.06.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi 23'ncü Metal Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya iskelethanesine bahçe duvarından atlayarak giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

    Ne bulduysa çuvala doldurdu

    İHA’nın haberine göre; toplam 30 bin TL değerindeki kesim motoru, mobilya tabancaları, matkap, degobaj makinesini çuvala dolduran şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı.

    Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa'da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu VİDEO

    Bursa da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu #1

    Bursa da iş yerine giren hırsız, çaldıklarını çuvala koydu #2


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da turistler sahilleri doldurdu
    Yaşam

    Antalya'da turistler sahilleri doldurdu

    Çekirdek yedi diye darbedilmişti: Olayı anlattı
    3. Sayfa

    Çekirdek yedi diye darbedilmişti: Olayı anlattı

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir