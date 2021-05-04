Bursa’da işçi midibüsü takla attı: 20 yaralı

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi midibüsü kontrolden çıktı, takla attı. Şarampole devrilen midibüste bulunan 28 işçiden 20'si yaralandı.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesi’nde İbrahim S. idaresindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan midibüs, takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

20 İŞÇİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, 28 işçiden yaklaşık 20’sinin yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.