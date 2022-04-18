Bursa'da işçi servisi alevler içinde yandı

İşçileri taşıyan servis aracında çıkan yangında içeride bulunan şahısların canları kurtarmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi’nde işçi taşıyan servis aracı, seyir halindeyken bir anda alev aldı.

İHA'nın haberine göre; Alevler kısa sürede servis minibüsünü sararken yoldan geçen diğer sürücüler, yangın tüpü ile müdahale ederek alevler büyümeden söndürdü.

Yangına müdahale edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaparken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.