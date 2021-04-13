28 yaşındaki genç kadın, evlerinde çalıştığı anneyle kızını ilaç kattığı menemenle uyutarak 1 kilo altın ve 15 bin TL nakit parayı çalıp kayıplara karıştı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahallesi’nde yaşayan Çiftçi Ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. ile anlaştı.

İstanbul’dan Bursa’ya gelerek evde çalışmaya başlayan Sarvinoz I., Çiftçi Ailesi'nin kabusu oldu.

ANNE KIZA UYKU İLACI VERİP, 1 KİLO ALTIN ÇALDI

Sarvinoz I. 5 Nisan sabahı iddiaya göre, kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı. Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T. bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I. da evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak evden çıktı.

Bursa'da işe aldıkları Özbek yardımcıdan 'uyku ilacı' tuzağı VİDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İslam Çiftçi, anne ve anneannesinin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince eve geldi. Sarvinoz I.’nın evde olmadığı fark eden İslam Çiftçi, para ve altınları kontrol etti. Para altınların çalındığını gören Çiftçi, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden elinde çantayla çıktığı belirlenen Sarvinoz I.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

"SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ SORGULUYORDU"

Sarvinoz I.’nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, “Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Daha önce yanımızda çalışan yabancı uyruklu kadınlar oluyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı? Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu.” dedi.

"ISRARLA MENEMEN YEDİRMİŞ"

Olay gününü anlatan Çiftçi, “Olay günü sabahında kahvaltı hazırladıktan sonra ısrarla menemen yedirme isteğinde bulunmuş. Sürekli ısrar etmiş. Normalde diyeti önerir, yemek yemelerine izin vermezdi. Menemeni bolca anneme yedirmeye çalışmış. İçerisinde sakinleştirici varmış. Bizimkiler kendinden geçmiş. Anneme kimin ne zaman işten geleceğini sormuş. Daha sonra kapıyı annem ve anneannemin üzerine kilitlemiş. Anneannemin evinden, bizim yanındaki evimize geçip oradaki altın ve paraları aldıktan sonra kapıları kilitleyip kayıplara karışıyor. Sofranın yarısını toplamış, kalan yarısını toplamamış. Annem yarım saat sonra fark edip dışarı çıkmaya çalışmış. Kapının kilitlendiğini fark etmiş.” diye konuştu.