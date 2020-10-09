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    Bursa'da işe gidiyorum diye evden çıkan kişiden haber yok

    Evden ayrılan 45 yaşındaki Osman Hanedar'dan 5 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Ailesi, Hanedar'ın hayatından endişe ediyor.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 16:23
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    Bursa'da işe gidiyorum diye evden çıkan kişiden haber yok

    Bursa'da ticari sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi sırra kadem bastı.

    Nilüfer Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 Ekim Pazartesi günü evden çıkan Osman Hanedar, işe gitmeyince arkadaşları eşi Halime Hanedar'ı aradı.

    İşe gittiğini belirterek evden çıkan 45 yaşındaki Hanedar'a cep telefonundan ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    AİLESİ GÜNLERDİR ULAŞAMIYOR

    Ticari olarak bir takım sorunlar yaşadığı ifade edilen Hanedar, en son Küçük Sanayi Sitesi'ne girerken güvenlik kameralarına yansıdı.

    HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

    Aile, günlerdir haber alamadıkları Hanedar'ın hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

    Hanedar'ın, evden çıkarken üzerinde yeşil tişört ve füme renk hırka olduğu kaydedildi.

    Bursa da işe gidiyorum diye evden çıkan kişiden haber yok #1

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