Bursa'da işe gidiyorum diye evden çıkan kişiden haber yok

Bursa'da işe gidiyorum diye evden çıkan kişiden haber yok

Evden ayrılan 45 yaşındaki Osman Hanedar'dan 5 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Ailesi, Hanedar'ın hayatından endişe ediyor.

Bursa'da ticari sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi sırra kadem bastı.

Nilüfer Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 Ekim Pazartesi günü evden çıkan Osman Hanedar, işe gitmeyince arkadaşları eşi Halime Hanedar'ı aradı.

İşe gittiğini belirterek evden çıkan 45 yaşındaki Hanedar'a cep telefonundan ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

AİLESİ GÜNLERDİR ULAŞAMIYOR

Ticari olarak bir takım sorunlar yaşadığı ifade edilen Hanedar, en son Küçük Sanayi Sitesi'ne girerken güvenlik kameralarına yansıdı.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Aile, günlerdir haber alamadıkları Hanedar'ın hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

Hanedar'ın, evden çıkarken üzerinde yeşil tişört ve füme renk hırka olduğu kaydedildi.