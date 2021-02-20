Bursa'da ışık ihlali kazaya neden oldu

Bursa'da ışık ihlali kazaya neden oldu

Kırmızı ışıkta geçen minibüs, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, Kaza sırasında karşıya geçmek üzere olan bir genç ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Alanyurt Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki minibüs kırmızı ışık ihlali yapıp yoluna devem ederken, kendisine yeşil yandığı için yola çıkan Cihan R. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobil etrafında bir tur atıp anca durabilirken minibüs ise orta refüje çıktı.

SON ANDA KURTULDU

Kaza sırasında karşıya geçmek isteyen Abdullah Y. ismli genç, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza ve gencin minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan iki yolcu kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır maddi hasar alan minibüs ve otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

"HAYATTA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

Kazada ölümden dönen Abdullah Y, "Karşı tarafa kırmızı ışık yandı. Yan tarafa yeşil ışık. Bende bununla birlikte işe gitmek için karşıya geçmeye başladım. Bir baktım minibüs üzerime doğru geliyor ben hemen koşmaya başladım. Aklım gitti elim ağayım birbirine girdi hayatımın şokunu yaşadım. Gerçekten fark etmeseydim minibüsün altında kalacaktım belki şimdi ölmüş olacaktım hayatta olduğuma inanamıyorum." dedi.