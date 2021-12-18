Bursa'da istemeyerek öldürdüm demişti, müebbet yedi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu alamaya giderken otomobilde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Cihat Aytaç'ı öldüren Özlem Çetintaş'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, geçen yıl kasım ayında Özlem Çetintaş (36), otomobilde birlikte yolculuk yaptığı Cihat Aytaç'a (38) mola verdikleri Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağındaki dinlenme tesislerinde tabanca ile ateş etti.

Ardından yerde yatan Aytaç'a tabancayla vurmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cihat Aytaç kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Özlem Çetintaş ise tutuklandı.

"İSTEMİM DIŞINDA SİLAHTAN ÇIKAN MERMİLER ONA SAPLANDI"

Kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Özlem Çetintaş, daha önce yaptığı savunmasında, olay günü Cihat Aytaç ile uyuşturucu almak için İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirtip, "Cihat, yolda yapılacak kontrolü dikkate alarak, tabancasını bana verdi. Yolculuk sırasında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Eteğimi kaldırdı. 14 yaşındaki kızıma çirkin sözler söyledi. Aramızda yaşanan tartışma büyüyünce dinlenme tesislerinde mola verdik. Otomobilden inerken sinirlenip, saklamam için bana verdiği tabancasıyla ona vurmaya başladım. Bu sırada, istemim dışında ateş alan silahtan çıkan mermiler ona saplandı. Üzgünüm" dedi.

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERDİRDİ

Özlem Çetintaş, karar duruşmasına çıktı. Son sözü sorulan Çetintaş, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Aytaç'ı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Çetintaş'ı, cep telefonu görüntülerini dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.