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    Bursa’da itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

    Kayınvalidesini hastaneden alarak eve götürmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, zeytinlik alana girdi. Bir itfaiye eri, otomobilde yaralanan kadını ambulansa sırtında götürdü.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 17:09
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    Bursa’da itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

    Kayınvalidesi Asiye Bekin’i (66), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nden alarak Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi’ndeki evine götürmek isteyen Mehmet İbiş'in (45) 34 SZ 7670 plakalı otomobili, Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil altı mevkisinde kontrolden çıktı.

    Yoldan çıkan otomobil, zeytinlik alana girdi.

    Zeytin ağaçlarına çarparak duran otomobilde sürücünün eşi Asiye İbiş (47) ve Asiye Bekin, yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da itfaiyeci, yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı İZLE

    İTFAİYE ERİ SIRTINDA TAŞIDI

    Asiye İbiş araçtan çıkarılırken, arka koltukta sıkışan Asiye Bekin için kurtarma çalışması başlatıldı.

    Bir itfaiye eri, aracın içerisine girerek kurtardığı Asiye Bekin’i ambulansa kadar sırtında taşıdı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı #1

    Bursa’da itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı #2

    Bursa’da itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı #3

    Bursa’da itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı #4

    Bursa’da itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı #5

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