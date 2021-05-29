Bursa'da izin belgesi alan çiftçi, şehir turu yaparken yakalandı

Bursa'da tarlasına gitmek için izin belgesi alan çiftçi, şehir turu yaparken polise yakalanıp ceza aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Gülahmet S. ve arkadaşı Ömer P., sokağa çıkma kısıtlamasında tarlaya gidebilmek için izin belgesi çıkarttı.

Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri çiftçinin kullandığı 16 ALM 901 plakalı otomobili durdu.

POLİS, İZİN BELGESİNDE YER ALAN GÜZERGAHA BAKTI

Polis, sürücü ve arkadaşının izin belgelerini kontrol etti. Kontrolde, sürücü Gülahmet S.’nin izin belgesinde, Alanyurt’taki evinden Yenişehir güzergahındaki tarlasına gitme izni bulunduğu belirlendi.





8 BİN 100 TL CEZA

Polis ekipleri, izin belgesindeki güzergaha uymayan sürücü ile yanındaki, belgesi olmayan arkadaşı Ömer P.’ye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına ihlalden 8 bin 100 TL ceza kesti.



