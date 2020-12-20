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    Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerine "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 15:06
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    Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi

     

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu.

    Otosansit Kavşağı’ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi.

    Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.’nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi.

    'WHATSAPP GRUBU OLMAZ MI'

    Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., “İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm” diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Ekipler, E.K.’ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.

     


    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #1

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #2

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #3

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #4

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #5

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #6

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #7

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #8

    Bursa da izin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi #9

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