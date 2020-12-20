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Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi

Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerine "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.