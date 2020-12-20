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- Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi
Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren sürücüye ceza kesildi
- DHA
- 20.12.2020 - 15:06
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu.
Otosansit Kavşağı’ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi.
Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.’nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi.
'WHATSAPP GRUBU OLMAZ MI'
Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., “İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm” diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Ekipler, E.K.’ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.