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- Bursa'da izinsiz çarşıya giden eşini bıçakladı
Bursa'da izinsiz çarşıya giden eşini bıçakladı
Bursa'da Ş.B.(57), kendisinden izinsiz çarşıya gittiği gerekçesiyle eşi K.B.'yi(42) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli eş gözaltına alındı.
- DHA
- 30.10.2021 - 01:52
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesinde eşinin öğle saatlerinde kendisinden izinsiz çarşıya gittiğini duyan Şenol B., Kamile B. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol B., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamile B., ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Burada tedaviye alınan Kamile B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise şüpheli Şenol B.'yi gözaltına aldı.