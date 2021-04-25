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- Bursa'da jandarmadan kaçan muhabbetçi dayılar
Bursa'da jandarmadan kaçan muhabbetçi dayılar
Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplanan bir grup jandarma minibüsünü görünce kaçmaya başladı o anlar köyün güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 25.04.2021 - 09:57
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Kozluca köyünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iftar sonrası dışarıya çıkıp köy meydanında toplanan bir grup kendi aralarında sohbet etmeye başladı.
ANINDA DAĞILDILAR
Bir süre sonra köy meydanında geçen jandarma minibüsünü gören köylüler kaçıp sokak aralarında saklanmaya çalıştı.
Kaçış anları köyün güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
MUHABBETE DEVAM ETTİLER
Jandarma minibüsü geçtikten sonra köylüler yine aynı yerde toplanıp muhabbetlerini sürdürdü.