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Bursa'da jandarmadan kaçan muhabbetçi dayılar

Bursa'da jandarmadan kaçan muhabbetçi dayılar

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplanan bir grup jandarma minibüsünü görünce kaçmaya başladı o anlar köyün güvenlik kameralarına yansıdı.