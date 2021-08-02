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    Bursa'da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar

    Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek fenalaştı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 14:34
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    Bursa'da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar

    Bursa’nın Kestel ilçesi Nizamettin Yalvak Caddesi'ndeki Peynirci Baba şarküterisinde, kesilen elektrik sonrası jeneratör devreye girdi.

    Bir süre sonra jeneratörden sızan gaz, iş yerindeki 4 kişiyi etkiledi.

    Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa'da şarküteri dükkanında zehirlenip yere yığıldılar VİDEO

    Bursa da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar #1

    Bursa da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar #2

    Bursa da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar #3

    Bursa da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar #4

    Bursa da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar #5

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