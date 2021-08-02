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- Bursa'da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar
Bursa'da jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar
Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek fenalaştı.
- İHA
- 02.08.2021 - 14:32
- Güncelleme : 02.08.2021 - 14:34
Bursa’nın Kestel ilçesi Nizamettin Yalvak Caddesi'ndeki Peynirci Baba şarküterisinde, kesilen elektrik sonrası jeneratör devreye girdi.
Bir süre sonra jeneratörden sızan gaz, iş yerindeki 4 kişiyi etkiledi.
Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'da şarküteri dükkanında zehirlenip yere yığıldılar VİDEO