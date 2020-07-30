Plaja jet ski ile yanaşarak kadınları taciz eden şüpheli, kadınların şikayetleri üzerine gözlem altına alındı. Ekipler tarafından bir süre takip edilen şüpheli hakkında soruşturma açıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı'nda ekipler koronavirüs denetimleri kapsamından kontrol yapıyordu.

Kontrol sırasında plajdaki kadınlardan, denizde jet ski ile dolaşan bir şahsın kumsaldaki kadınlara laf atıp, deniz aracı ile gezdirmek bahanesiyle taciz ettiği şikayetini alan Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri plaja pusu attı.

Bursa'da jet skili tacizciye soruşturma açıldı ViDEO

POLİS, ŞÜPHELİYİ TAKİBE ALDI

Bir hafta boyunca sahilde gözetim yapan ekipler, jet skili bir şahsın yüzme alanlarına yakın geçip sürekli sahile bakarak bekleme yaptığını belirledi. Şahsın görüntülerini alan sahil güvenlik ekipleri şikayetçi kadınların teşhisinin ardından isminin Ö.B. olduğu öğrenilen şüpheli şahsı gözaltına aldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Gemlik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, huzuru ve sükunu bozmak suçundan işlem yapılan Ö.B. hakkında tahkikat başlatıldı.

UYGUNSUZ HAREKETLERİ VARMIŞ

Şikayetçi olan kadınlar, şüpheli şahsın uzun zamandır aynı şekilde davrandığını, çevredekiler tarafından da bu şahsın uygunsuz hareketlerinin bildiğini söyledi.

PLAJLARDAKİ YOĞUNLUK İÇİN EKİPLERDEN UYARI

Bursa il sınırlarındaki plajların denetimlerine aralıksız devam eden Sahil Güvenlik ekipleri plajlarda yoğunluk yaşandığını belirterek, bu yoğunlukta vatandaşların can ve mal emniyetlerinin yanı sıra bu gibi durumlara maruz kalınması halinde Alo 158 ihbar hattına başvurmalarını istedi.



