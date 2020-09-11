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    Bursa'da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık

    14 yetişkin erkeği 'jigolo' yapma vaadiyle dolandıran ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlayan 15 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.
    • DHA
    • 11.09.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 10:42
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    Bursa'da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bir kişinin jigolo yapılma vaadiyle dolandırıldığını ve aynı kişiler tarafından kendisinden şantaj ve tehdit ile para alındığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

    Yapılan çalışmalar sonunda polis, belirlediği şüphelileri takibe aldı.

    14 ERKEĞİ DOLANDIRDILAR

    Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayınladıkları “Başvurunu yap, sen de haftalık 5 bin ila 8 bin 500 lira arası kazanç elde et” ilanıyla mağdurları ağlarına düşürdüklerini saptadı.

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, farklı illerde yaşayan 13 erkeğin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirledi.

    Bursa da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık #1

    HARACA DA BAĞLADILAR

    Sahte vergi levhası ile tescil belgesi bulunan siteye üye olan mağdurların, çağrı merkezindeki kadınlar tarafından aranılıp, 400 TL ile 2 bin TL arasında ödeme yapmaları karşılığında VIP ve Gold üye yapıldıkları, bu işlem sırasında kişisel ve özel bilgilerini verdikleri, ardından da “Yakınlarınıza rezil ederiz” tehdidiyle haraca bağlandıkları tespit edildi.

    Bursa da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık #2

    4 AYDA 1 MİLYON 500 BİN LİRALIK HESAP HAREKETİ SAPTANDI

    14 erkeğin toplam 250 bin lira dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri, şüphelilere ait banka hesaplarında 4 ayda 1 milyon 500 bin lira hesap hareketi olduğunu ve çete üyelerinin lüks içinde yaşadıklarını ortaya çıkardı.

    Bursa da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık #3

    3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

    Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa ile İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Bursa da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık #4

    5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık #5

    Bursa da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık #6

    Bursa da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık #7

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