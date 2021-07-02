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    Bursa'da kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 19 adet gümrük kaçağı telefon ve tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 18:08
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 18:10
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    Bursa'da kaçak cep telefonu ele geçirildi

    İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İnegöl’e kaçak cep telefonu ve tütün geldiğini tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, kargo şirketini takip etmeye başladı.

    19 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Kargo şirketini takip eden ekipler, paketleri almaya gelen Aişe H. ve Talal A. isimli 2 şahsı yakaladı. Yapılan aramada 19 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

    TÜTÜN VE MAKARON BULUNDU

    Öte yandan Bursa Ankara karayolunda uygulama yapan ekipler, İbrahim F. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu.

    Araçta yapılan aramada 4 bin adet dolu makaron ve 38, 75 kg kaçak tütün ele geçirildi.

    Olaylarla ilgili 3 şahıs da gözaltına alındı.

    Bursa da kaçak cep telefonu ele geçirildi #1

    Bursa da kaçak cep telefonu ele geçirildi #2

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