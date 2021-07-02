Bursa'da kaçak cep telefonu ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 19 adet gümrük kaçağı telefon ve tütün ele geçirildi.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İnegöl’e kaçak cep telefonu ve tütün geldiğini tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, kargo şirketini takip etmeye başladı.

19 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kargo şirketini takip eden ekipler, paketleri almaya gelen Aişe H. ve Talal A. isimli 2 şahsı yakaladı. Yapılan aramada 19 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

TÜTÜN VE MAKARON BULUNDU

Öte yandan Bursa Ankara karayolunda uygulama yapan ekipler, İbrahim F. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 bin adet dolu makaron ve 38, 75 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şahıs da gözaltına alındı.



