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    Bursa’da kaçak öğrenci servisi çeken araç kaza yaptı

    Resmi izni olmadan servis taşımacılığı yapan yabancı uyruklu sürücü kaza yaptı. 4 kişilik koltuk izni olan araçtan 20 öğrenci çıktı.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 17:32
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    Bursa’da kaçak öğrenci servisi çeken araç kaza yaptı

    Bursa’nın Kestel ilçesinde servis taşımacılığı izni olmayan bir minibüs, yağan yağmurun da etkisi ile kaza yaptı.

    Önce bir araca çarpan minibüs kaldırıma çarparak durabildi.

    Kazadan sonra 4 kişilik koltuk ruhsatı olan araçtan 20 öğrencinin çıktığı görüldü.

    Olaydan korkan çocukları çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

    EHLİYETİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

    Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şoförün resmi izni olmadan servis taşımacılığı yaptığı, aracın servis taşımacılık ruhsatının ve servis plakasının olmadığı ortaya çıktı.

    Ayrıca sürücünün ehliyeti olmadığı belirlendi.

    Muayenesi yapılmadığı ortaya çıkan araçta izinsiz teknik değişikliklerin yapıldığı kaydedildi.

    TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Öğrenci taşıma ruhsatı, güzergah izin belgesi de bulunmayan A.D isimli sürücüye EK-2/3-a, 32/1, 34/A ve 36/3-a maddelerinden toplam 9 bin 856 TL trafik idari para cezası uygulandı.

    Araç 60 gün trafikten menedildi.

    Bursa’da kaçak öğrenci servisi çeken araç kaza yaptı #1

    Bursa’da kaçak öğrenci servisi çeken araç kaza yaptı #2

    Bursa’da kaçak öğrenci servisi çeken araç kaza yaptı #3

    Bursa’da kaçak öğrenci servisi çeken araç kaza yaptı #4

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