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    Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi

    Firar ederek mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan öfkeli boğayı yakalamak isteyen bir mahalle sakini, boğa tarafında yere serildi. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 10:43
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    Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde sahipleri, ellerinden kaçan boğayı kamyonet ile takip etmeye başladılar.

    Mahalle sakinleri, kaçak boğa mahalleye girince kamyonetle gidiş yönünü kapatarak boğayı yakalamaya çalıştı.

    O esnada öfkeli boğa kendisini yakalamak isteyen adamı yere serdi.

    ŞANS ESERİ HAFİF YARA ALDI

    Bu kişi olaydan şans eseri hafif yaralı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

    BAHÇEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Mahalle sakinlerinin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere evin bahçesine götürüldü.

    Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi VİDEO


    Bursa da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi #1

    Bursa da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi #2

    Bursa da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi #3

    Bursa da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi #4

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