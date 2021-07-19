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- Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi
Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi
Firar ederek mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan öfkeli boğayı yakalamak isteyen bir mahalle sakini, boğa tarafında yere serildi. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 19.07.2021 - 10:43
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde sahipleri, ellerinden kaçan boğayı kamyonet ile takip etmeye başladılar.
Mahalle sakinleri, kaçak boğa mahalleye girince kamyonetle gidiş yönünü kapatarak boğayı yakalamaya çalıştı.
O esnada öfkeli boğa kendisini yakalamak isteyen adamı yere serdi.
ŞANS ESERİ HAFİF YARA ALDI
Bu kişi olaydan şans eseri hafif yaralı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
BAHÇEYE GÖTÜRÜLDÜ
Mahalle sakinlerinin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere evin bahçesine götürüldü.
Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi VİDEO