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Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi

Bursa'da kaçan boğa, kendisini kovalayanı yere serdi

Firar ederek mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan öfkeli boğayı yakalamak isteyen bir mahalle sakini, boğa tarafında yere serildi. O anlar kameraya yansıdı.