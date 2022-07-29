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    Bursa’da kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde öldürüldü

    45 yaşındaki 2 çocuk babası, kayınbiraderi tarafından sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla öldürüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı, cinayetin sebebinin ‘şiddet’ olduğunu söyledi.
    • 29.07.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 17:24
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    Bursa’da kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde öldürüldü

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta saat 09.30 sıralarında yürüyen, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetin (45), aralarında husumet olduğu tahmin edilen kişiyi görünce kaçıp, bir mobilya atölyesine sığındı.

    5 mermi isabet etti

    Peşinden gelen şüpheli, atölyeye girip Çetin’e ateş etti.

    Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, yaralandı.

    Şüpheli, park ettiği otomobiline binerek uzaklaştı.

    Bursa’da kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde öldürüldü #1

    Kurtarılamadı

    İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Bursa’da kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde öldürüldü #2

    Kayınbiraderi yakalandı

    MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Çetin'i öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis, çok geçmeden Hasan Çetin’in katil zanlısı olarak kayınbiraderi Mahsun K.’yi (40) yakaladı.

    Bursa’da kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde öldürüldü #3

    ‘Ablamı dövüyordu’

    İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mahsun K.'nin verdiği ifadesinde, eniştesi olan Hasan Çetin'i ablasını dövdüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre sorgulaması devam eden Mahsun K., 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartılacak.

    Bursa’da kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde öldürüldü #4


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