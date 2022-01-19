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- Bursa'da kadın hırsızlar evden para çaldı
Bursa'da kadın hırsızlar evden para çaldı
Kapısını kartla açıp içeri girdikleri bir daireyi soyan iki kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
- İHA
- 19.01.2022 - 12:18
- Güncelleme : 19.01.2022 - 13:02
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dolaşan iki kadın hırsız, dış kapısını kartla açtığı lüks bir siteye girdi.
Site içerisindeki bir daireyi gözüne kestiren hırsızlar eve de aynı yöntemle girdi.
BİNLERCE LİRA ÇALDILAR
Evi talan eden kadınlar yüklü miktarda para çalarak kayıplara karıştı.
Durumu fark eden aile ise polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'daki hırsızlar evden binlerce lira çaldılar