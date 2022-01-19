Euro
15.4396
0.80%
Dolar
13.6020
0.54%
Altın
794.8350
0.68%
Borsa
1,992.68
0.65%
Bitcoin
568.219
-0.88%
BTXN Coin
32.93
0.39%
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Bursa'da kadın hırsızlar evden para çaldı

    Kapısını kartla açıp içeri girdikleri bir daireyi soyan iki kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kadın hırsızlar evden para çaldı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dolaşan iki kadın hırsız, dış kapısını kartla açtığı lüks bir siteye girdi.

    Site içerisindeki bir daireyi gözüne kestiren hırsızlar eve de aynı yöntemle girdi.

    BİNLERCE LİRA ÇALDILAR

    Evi talan eden kadınlar yüklü miktarda para çalarak kayıplara karıştı.

    Durumu fark eden aile ise polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa'daki hırsızlar evden binlerce lira çaldılar

    Bursa da kadın hırsızlar evden para çaldı #1

    Bursa da kadın hırsızlar evden para çaldı #2


    Görüş Bildir