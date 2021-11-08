- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı
Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı
- DHA
- 08.11.2021 - 14:07
- Güncelleme : 08.11.2021 - 15:30
Bursa’nın Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı.
Sokaktan geçen bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra asılı çamaşırlara yöneldi.
Pencereye yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.
Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜLERLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ
Kıyafetleri toplamak için geldiğinde çamaşırlarını bulamayan T.Y. isimli genç kız, güvenlik kameralarını izledi.
Hırsızlık olayını gören T.Y., görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı VİDEO
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
T.Y. ayrıca, görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.
Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.