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    Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı

    Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi’nde çamaşır asılı pencere önüne gelen şüpheli şahıs, kadın iç çamaşırlarını çaldı. Yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:30
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    Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı.

    Sokaktan geçen bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra asılı çamaşırlara yöneldi.

    Pencereye yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

    Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    GÖRÜNTÜLERLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

    Kıyafetleri toplamak için geldiğinde çamaşırlarını bulamayan T.Y. isimli genç kız, güvenlik kameralarını izledi.

    Hırsızlık olayını gören T.Y., görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı VİDEO

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    T.Y. ayrıca, görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

    Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı #1

    Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı #2

    Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı #3

    Bursa’da, kadın iç çamaşırlarını çalarken kameraya yakalandı #4

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